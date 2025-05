Flamengo vence Mogi e avança às quartas de final do NBB

Dono da segunda melhor campanha durante a temporada regular do NBB 2024/2025, o Flamengo fez valer o favoritismo e passou da primeira rodada dos playoffs. Nesta sexta-feira (2), o Rubro-Negro derrotou o Mogi Basquete no ginásio Sesi - Caxias do Sul por 86 a 63 e fechou a série de oitavas de final em 3 a 1. Vasco bate São José e também avança às quartas.

Vindo do banco, Ruan foi o principal destaque do Flamengo na partida. Ele liderou o time em pontos, com 20 acertos e 76% de aproveitamento nos arremessos, além ter pego nove rebotes. Ao lado dele, Alexey também se destacou com 12 pontos e oito assistências. Já o Mogi Basquete teve em Isaac a sua maior esperança no jogo. O jogador anotou 20 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota.

Com a classificação, o Flamengo agora aguarda o vencedor da série entre União Corinthians e Corinthians. No momento, o time paulista lidera o confronto por 2 a 1 e fará o Jogo 4 em casa. Porém, a caso a equipe gaúcha empate o duelo o Jogo 5 mudará para o seu mando de quadra.