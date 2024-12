Com 16 pontos de Márcio, Ratiopharm Ulm vence na Eurocup

Nona vitória para o Ratiopharm Ulm, da Alemanha, na Eurocup de basquete masculino. O clube do pivô brasileiro Márcio Santos recebeu o Besiktas da Turquia na tarde desta quinta-feira (26). Com uma boa vantagem construída no primeiro tempo, o clube alemão ganhou o jogo por 104 a 87 para se manter em terceiro lugar no grupo A da Eurocup com nove vitórias em 13 jogos.

O Ratiopharm Ulm fez um primeiro quarto arrasador. A equipe alemã abriu 11 pontos de vantagem e venceu a parcial por 34 a 23. Com um aproveitamento espetacular nos arremessos, de 60% nas bolas de três pontos e de 71% nos chutes para dois pontos, o Ratiopharm Ulm foi crescendo no placar, até chegar aos três dígitos na reta final da partida, vencendo o jogo por 17 pontos.

O pivô Márcio Santos começou no banco de reservas do Ratiopharm Ulm, sendo acionado logo no início do jogo. Ele conseguiu 10 pontos nos cinco minutos que entrou no primeiro quarto. Mas com três faltas cometidas, Márcio voltou para o banco, regressando apenas no último período. Ao final do jogo, o pivô brasileiro conseguiu 16 pontos e mesmo com pouca minutagem foi um dos cestinhas do time na partida, empatado com o ala Justin Jessup. Do lado do Besiktas, o ala norte-americano Kelan Martin foi o destaque do time com 17 pontos e cinco rebotes.