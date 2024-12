Após derrota para o Instanbul no último jogo, o Estrela Vermelha retomou o caminho da vitória na Euroliga de basquete. Nesta sexta-feira (20), em partida válida pela 17ª rodada da temporada regular, a equipe de Yago Mateus venceu o Maccabi Tel Aviv (ISR) por 81 a 73. O armador brasileiro foi um dos destaques do time sérvio ao terminar como líder em assistências.

Com cerca de 20 minutos em quadra, Yago foi responsável por 7 das 19 assistências totais do equipe de Estrela Vermelha no jogo. Nesse fundamento, o Monstrinho só ficou atrás do israelense Tamir Blatt, do Maccabi, que deu 9 assistências em quase 30 minutos jogados. O armador brasileiro ainda marcou 9 pontos, com 2/3 de arremessos triplos, e pegou três rebotes defensivos.

A vitória contra o Maccabi Tel Aviv foi a nona do Estrela Vermelha em 17 partidas. Como resultado, a equipe sérvia assumiu a 9ª colocação da temporada regular, retornando para a zona de classificação para os playoffs da competição.