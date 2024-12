Minas derrota o Paulistano e se reafirma na liderança do NBB

No duelo válido pela temporada regular do NBB, o KTO Minas recebeu o Paulistano na Arena UniBH e superou o adversário por 86 a 82. O resultado manteve a equipe mineira na liderança isolada da competição nacional, chegando na marca de 30 pontos conquistados.

O confronto iniciou bastante equilibrado, com a diferença entre as equipes se mantendo de no máximo três pontos. Após várias trocas de liderança, o Paulistano saiu na frente por 27 a 24. Depois de dois quartos parelhos, o Minas mostrou sua superioridade na última parcial. Com um triunfo por 23 a 15, o clube belo-horizontino fechou a disputa em 86 a 82.

O pivô norte-americano Jeremy Hollowell, do Minas, terminou como cestinha da partida com 20 pontos, além de ter anotado 12 rebotes e cinco assistências. Saindo do banco de reservas, o jovem Wini Silva também se destacou com 14 pontos, oito rebotes e uma assistência em pouco mais de 20 minutos jogados. Do lado do Paulistano, o ala-armador Kevin Crescenzi fez 19 pontos, cinco assistências e quatro rebotes.