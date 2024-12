Em noite inspirada, Wembanyama anota 42 pontos e estabelece marcas importantes

Com a atuação de gala, o pivô ainda empatou com Tony Parker como o oitavo jogador com mais partidas de 40 pontos ou mais na história da franquia, com 3.

O técnico interino do Spurs, Mitch Johnson, rasgou elogios ao craque francês e ressaltou o potencial do garoto. "Você pode ver isso fisicamente, devido ao seu tamanho. Quando ele está jogando com convicção, ele vai levar a bola para onde quiser e ninguém vai impedi-lo", disse Mitch.

Além do desempenho, Wembanyama comemorou o fato de o Spurs ter novamente todas as peças disponíveis. "Foi um grande alívio. Ainda mais que antes do jogo, acho que alguns dos meus companheiros ainda estavam como dúvida", argumentou.

Além do destaque francês, o Spurs contou com boa atuação do armador Chris Paul, que chegou a 4ª partida da carreira com 100% de aproveitamento nos arremessos em jogos com pelo menos 10 pontos, e Vassel, que marcou 23 pontos em sua primeira partida como titular na temporada.