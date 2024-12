Por falta de jogadores, equipe de Splitter adia jogo na Euroliga

O confronto entre Paris, treinador pelo brasileiro Tiago Splitter, e Fenerbahce pela Euroliga de basquete marcado para esta quinta-feira (19) acabou adiado. O comunicado teve divulgação nesta manhã e o pedido de adiamento partiu da equipe francesa, que sofreu um surto de um vírus no elenco e não tem jogadores suficientes para entrar em quadra.

"O jogo da 17ª rodada da temporada regular da EuroLeague da Turkish Airlines entre o Paris Basketball e o Fenerbahce Beko Istanbul, programado para 19 de dezembro, foi suspenso devido à impossibilidade do Paris Basketball de ter um mínimo de oito jogadores incluídos na Lista de Autorização e aptos a jogar devido a lesão ou doença", informou a Euroliga em nota. O jogo ainda não teve nova data divulgada.

De acordo com o jornal Le Parisien, ao menos oito dos 14 jogadores do elenco do Paris acabaram infectados por esse vírus. No comunicado do clube, não foi informado qual tipo de doença acomete os jogadores. Contudo, declarações de Tiago Splitter indicam que seja algo estomacal.