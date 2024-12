NBB: Flamengo se isola na vice-liderança e Franca chega no top-3

O americano Anton Cook foi o maior cestinha da partida, com 28 pontos marcados, dez à frente de Lucas Lacerda, segundo jogador com mais pontos. O próximo compromisso do Flamengo é contra o Boca Juniors pela Champions League das Américas, no dia 15 (domingo). Por outro lado, o Brasília enfrenta o Vasco pela NBB na sua próxima partida, na próxima quinta-feira (12).

O rubro-negro chegou nas 12 vitórias em 15 jogos na competição e agora se encontra três pontos à frente do Franca, que é o 3º lugar. Com o resultado, o Brasília caiu para a 4ª colocação, com 22 pontos, porém tem dois jogos a menos em relação a Flamengo e Franca.

FRANCA CHEGA NO TOP-3

Já na primeira partida do dia, o Franca começou melhor que o União Corinthians. Os dois primeiros pontos da partida foram marcados por Jonathan dos Santos, do time da casa. Contudo, o primeiro quarto ficou com o Franca, que venceu por 22 a 21. E antes do segundo tempo, no segundo quarto, o Franca ampliou sua vantagem para 42 a 34.

O início do segundo tempo começou com uma cesta de três pontos, de Georginho, do Franca. Contudo, pela única vez na partida, o União Corinthians conquistou mais pontos no quarto, conseguindo 20 contra 19. Por fim, a vitória foi para o Franca, por 92 a 72, que teve o Georginho como o maior pontuador da partida (25).