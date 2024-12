Minas vence fácil o Pato Basquete chega à 12ª vitória seguida

Imparáveis! O Minas Tênis Clube segue dando show no NBB 2024/2025. Nesta quinta-feira (5), a equipe mineira atropelou o Pato Basquete na Arena UniBH por 97 a 70 e chegou à 12ª vitória consecutiva na competição. Ao todo, o Minas tem uma campanha de 13 triunfos e apenas uma derrota, ocupando a liderança isolada da primeira fase.

Na rodada retrasada, inclusive, o clube mineiro derrotou o vice-líder Flamengo no Rio de Janeiro. Assim, o Minas conseguiu criar uma vantagem de duas vitórias em relação ao Rubro-Negro. O destaque do triunfo contra o Pato Basquete foi o experiente pivô Jeremy Mathew Hollowell, que anotou 21 pontos (69% de aproveitamento nos arremessos), quatro rebotes e três assistências.

O Pato Basquete segue no meio da tabela, na 11ª colocação, com cinco vitórias em 13 jogos. Mais uma vez, o estadunidense Austin Dwight Wrighten foi o princiapl destaque da equipe em quadra. O ala foi o cestinha da partida com 26 pontos, além de pegar seis rebotes