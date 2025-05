NBA: Pacers vão à final do Leste, Cavs decepcionam, e Thunder vira sobre Nuggets

"Não fomos os favoritos em nenhum jogo. Isso também impulsionou nossos jogadores", disse o técnico Rick Carlisle."Tenho que dar crédito aos nossos jogadores; eles mereceram isso. O Cleveland foi um dos melhores times da liga. Lamento que a temporada deles tenha terminado assim. Eles tiveram a temporada perfeita, e nós chegamos e fomos excelentes na hora certa", analisou.

"Decepcionamos a cidade"

Do outro lado, Donovan Mitchell não conseguia esconder a decepção depois de tudo o que o Cleveland Cavaliers fez na temporada regular. A franquia liderou a Conferência Leste durante toda a temporada, começando com uma sequência de 15 vitórias seguidas e acumulando outras três sequências de dez vitórias. Foi o segundo melhor desempenho dos Cavs em toda a história. Mas, depois de fazer 4 a 0 no Miami Heat na primeira rodada dos playoffs, a equipe sucumbiu diante do Indiana Pacers com três derrotas dentro de casa. "Eu adoro jogar nesta arena com a energia da torcida. Decepcionamos a cidade. Este lugar é realmente especial e não conseguimos. Não quero acreditar", lamentou.

Virada do Thunder

No outro confronto desta terça-feira, o Denver Nuggets liderou três dos quatro quartos, mas levou a virada e perdeu para o Oklahoma City Thunder por 112 a 105. O resultado deixa o time de Nikola Jokic em desvantagem na série melhor de sete por 3 a 2.

Apesar do jogo ter sido controlado a maior parte do tempo pelo Denver Nuggets, o Oklahoma City Thunder sempre esteve por perto no placar. Mas a noite parecia mesmo ser do adversário, já que Jokic estava acertando tudo, tanto que terminou o jogo com 44 pontos. A equipe campeã em 2023 chegou ao último quarto vencendo por 86 a 78 e foram exatamente nos dez minutos finais que tudo mudou.