Luka Doncic marca 36 pontos no retorno após lesão e Mavs vencem

Ele voltou! Após ficar de fora por cinco jogos consecutivos devido a uma lesão no pulso, Luka Doncic voltou a jogar pelo Dallas Mavericks pela NBA 2024/2025. Diante do Portland Trail Blazers, o armador esloveno brilhou com 36 pontos, 13 assistências e sete rebotes para liderar os Mavs à vitória por 137 a 131, nesta madrugada de segunda-feira (2).

Mesmo sem Doncic nas últimas cinco partidas, o Dallas conseguiu se encaixar em quadra e ficou com um retrospecto de quatro vitórias e apenas uma derrota. A sequência positiva permaneceu com a volta da grande estrela e a equipe dá sinais de retornar ao nível de atuação da temporada passada, quando foram vice-campeões da NBA.

No momento, os Mavs aparecem na quinta colocação da Conferência Oeste, com 13 vitórias e oito derrotas. Por outro lado, o Portland Trail Blazers tem uma campanha oposta de oito triunfos e 13 derrotas, ocupando a 13ª posição do Oeste.