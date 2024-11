Raulzinho anota 5 pontos em 3 minutos na estreia pelo Barcelona

Cartão de visita animador! Raulzinho Neto estreou ontem (28) com a sua nova equipe no basquete europeu, o FC Barcelona Bàsquet. Em partida válida pela primeira fase da Euroliga, o armador brasileiro enfrentou logo de cara o maior rival do clube, o Real Madrid. Apesar de ter pouco mais de três minutos em quadra, Raulzinho se destacou com cinco pontos, acertando uma bola tripla. No entanto, o Barcelona acbou perdendo por 97 a 90.

O armador brasileiro entrou ainda no segundo quarto da partida e em pouco tempo incendiou o ginásio local Palau Blaugrana. Nas duas primeiras ações com a bola, Raulzinho converteu um arremesso de três e outro de dois pontos em sequência, deixando o Barcelona à frente no placar em 31 a 25. O brasileiro saiu de quadra alguns minutos depois e não voltou mais.

Sem ele, o Barcelona mostrou certa instabilidade no setor ofensivo e viu o Real Madrid se sair melhor nos momentos decisivos da partida. O jogo, inclusive, chegou a ir para uma dupla prorrogação, onde o Madrid venceu por 23 a 16.