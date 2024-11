Paris Basketball, de Tiago Splitter, vence pela nona vez na Euroliga

Equipe alemã de Márcio Santos vence na Eurocup

No segundo campeonato de clubes mais relevante da Europa, o alemão ratiopharm Ulm, time do brasileiro Márcio Santos, derrotou o israelense Hapoel Tel-Aviv, de Bruno Caboclo, pelo placar de 82 a 80. O jogo é válido pela nona rodada da Eurocup, onde as equipes ocupam a quarta e a sexta colocações, respectivamente.

Titular em quadra, Márcio atuou durante 12 minutos e saiu zerado em pontos do confronto. Ele anotou dois rebotes, uma assistência e um toco. Do mesmo modo, Caboclo também começou no quinteto inicial e finalizou sua participação com cinco pontos e seis rebotes. O cestinha do ratiopharm Ulm foi o francês Noa Essengue, autor de 19 pontos.