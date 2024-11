NBA: Vintage 'Barba' marca 43 pontos e quebra recordes em vitória dos Clippers

Como nos velhos tempos, James Harden fez uma partidaça e comandou a vitória de 121 a 96 do Los Angeles Clippers para cima do Washington Wizards. O 'Barba' estava imparável, anotou 43 pontos em apenas 32 minutos em quadra, ficando de fora do jogo durante todo o quarto período.

Esta é a melhor marca de James Harden desde março de 2021, quando anotou 44 pontos. Aos 35 anos e 10 vezes eleito All-Star, James Harden jogou demais contra os Wizards e bateu alguns recordes.

Pela primeira vez na história da NBA, um jogador marcou mais de 40 pontos em uma partida por cinco times diferentes. Ele já havia feito isso em passagens pelo Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers.