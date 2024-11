Santo André elimina Araraquara e vai à final do Paulista feminino

Para chegar às finais, Santo André fez uma campanha quase irrepreensível. Perdeu apenas uma partida na fase classificatória, para o Unimed Campinas, passou pelo Bax Catanduva sem dificuldades nas quartas de final (2 a 0) e perdeu seu segundo jogo no campeonato no último domingo (25/11), quando o Sesi Araraquara igualou as semifinais em 1 a 1. Agora, o time comandado pelo técnico Choco terá a chance de deixar para trás de vez a frustração dos últimos três campeonatos estaduais, quando perdeu três decisões seguidas justamente para o arquirrival Araraquara.

O Jogo

A partida desta terça-feira foi um duelo digno de duas grandes equipes e comprovou o equilíbrio técnico que marca esta edição do Campeonato Paulista até aqui. Nos dois primeiros quartos, os times brigaram ponto a ponto, sem que nenhum lado conseguisse abrir grande vantagem. Araraquara foi ligeiramente melhor e foi para o intervalo vencendo o jogo por 33 a 29.

O terceiro quarto começou com Araraquara em vantagem, mas Santo André não deixou o adversário se desgarrar. O time da casa lutou até conseguir o empate ao final da etapa. Com o placar em 50 a 50, Santo André partiu para o tudo ou nada no último quarto e contando com a ala Sassá, a ala-armadora Tássia e a armadora Lays em noite inspirada, virou o placar para não perder mais a vantagem e fechar o jogo por 69 a 61.

Sassá terminou a partida com 19 pontos, enquanto Lays, talvez a principal atleta de Santo André nos playoffs, comemorou a classificação para a final com um duplo-duplo: 15 pontos e 10 assistências. Tássia brilho com 15 pontos e quatro assistências. A principal jogadora de Araraquara foi a pivô Aline Moura, cestinha do jogo com impressionantes 28 pontos, e nada menos que 20 rebotes.