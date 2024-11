Warriors perdem novamente para os Clippers na NBA

O Golden State Warriors conheceu a sua terceira derrota na atual temporada da NBA nesta madrugada de terça-feira (19). O time de São Francisco foi até Los Angeles, onde saiu derrotado pelo LA Clippers por 102 a 99. Aliás, esta foi a segunda derrota para o rival regional da Califórnia na atual temporada. Com o resultado negativo, os Warriors perdem a liderança da Conferência Oeste. Fora da rotação da equipe principal, o brasileiro Gui Santos não teve minutos em quadra novamente.

A partida ficou marcada pelo encontro do novo vice-líder histórico de cestas de três pontos da NBA, James Harden, com o recordista isolado, Stephen Curry. O armador dos Warriors mostrou o motivo pelo qual lidera a estatística e converteu seis bolas triplas em 15 tentantivas na partida e terminou o jogo com 26 pontos, além de anotar seis assistências e pegar sete rebotes.

Por sua vez, Harden converteu dois arremessos do perímetro em seis tentativas. O armador dos Clippers sterminou o jogo com 12 pontos, mas se destacou com o alto número de assistências: 16. James ainda pegou seis rebotes, roubou duas bolas e teve outros dois bloqueios, tendo um grande impacto nos dois lados da quadra.