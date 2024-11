Vasco deslancha no fim e vence Corinthians em São Januário

O Vasco da Gama voltou ao caminho das vitórias no NBB (Novo Basquete Brasil). Neste domingo (17), o Gigante da Colina fez um duelo de alvinegros com o Corinthians no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Com um quarto período avassalador, o resultado positivo veio com o placar de 90 a 84. No Paraná, Nate Barnes deu a quarta vitória o Pato.

Como resultado, o Vasco se reabilitou na competição após a derrota sofrida na última rodada contra o Botafogo. Agora, assumem a 5ª colocação com 17 pontos somados em 11 jogos. Por outro lado, o Corinthians somou sua quarta derrota nas últimas seis partidas disputadas e amarga o 13º lugar com 14 pontos em 10 rodadas. Confira a tabela do NBB.

Vasco e Corinthians fizeram partida equilibrada no primeiro tempo. Os donos da casa tinham certa vantagem na volta do intervalo, mas viram o Timão assumirem a liderança terminando com o 62 a 60. As coisas mudaram radicalmente com um último período dominante do Gigante da Colina, que chegou a abrir 13 pontos de diferença e segurou a pressão dos paulistas para garantir a vitória.