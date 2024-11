Tatum decide no estouro do relógio e Celtics batem Raptors

Mesmo assim, o time canadense não desgrudou do placar por nenhum momento do jogo. A primeira parcial terminou com o Boston à frente em 28 a 26. A diferença se manteve a mesma no final do período seguinte, em 56 a 54. Na volta do intervalo, os Raptors embalaram uma corrida de 18 a 9 e deixaram os celtas em uma posição desconfortável.

Porém, os donos da casa reagiram ainda no terceiro período e voltaram a liderar o placar em 86 a 85. No último quarto as duas equipes trocaram pontos e lideranças, mas fecharam a parcial empatadas em 114 a 114. O equilíbrio se manteve na prorrogação, e tudo indicava que teríamos mais um período extra. Mas o final vocês já sabem: Jayson Tatum assumiu a responsabilidade e deu a 11ª vitória para os Celtics na temporada.