Gabi Guimarães brilha e Sampaio atropela Maringá fora de casa

O Sampaio Basquete assegurou mais uma vitória na LBF 2025. A equipe de São Luís (MA) jogou em casa na noite desta sexta-feira (09) e, com apoio da torcida, superou o ADRM Maringá sem dificuldades por 81 a 41. Essa foi a 10ª vitória do time maranhense, que soma 11 jogos na competição nacional e ocupa a o segundo lugar na classificação geral. Já o Ourinhos venceu o Sesi Araraquara fora de casa por 73 a 56.

Mais uma vez, a ala/pivô Gabi Guimarães foi o destaque da partida. A jogadora recebeu mais um Troféu MVP CAIXA depois de marcar 32 pontos, pegar 12 rebotes, dar duas assistências e ter 38 de eficiência. Esse foi o segundo jogo que Gabi marcou mais de 30 pontos em uma partida e foi, também, o seu oitavo duplo-duplo.

Depois do jogo, a ala/pivô vibrou com o resultado e, sobretudo, com o desempenho do seu time. "Estou muito feliz com a vitória. Foi o primeiro jogo do segundo turno e a gente sabe o quanto é importante. Segunda temos mais um jogo, duas peças importantes chegam para o nosso time e esse resultado foi ótima para dar continuação", disse Gabi.