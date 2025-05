Huertas é cestinha do Tenerife, mas time perde na semifinal

Na briga por uma vaga na grande final da Champions League de basquete masculino, o Tenerife, do armador brasileiro Marcelo Huertas, foi derrotado na semifinal. Nesta sexta-feira (9), a equipe espanhola acabou superada pelo Galatasaray, da Turquia, por 90 a 80, em duelo disputado em Atenas no Ano Liosia Olympic Hall.

O brasileiro Marcelo Huertas foi o principal nome do Tenerife na semifinal da Champions League, anotando 18 pontos e registrando três assistências em 25 minutos. Com esse desempenho, Huertas se destacou como o cestinha da equipe e o terceiro maior pontuador do confronto. Pelo lado do Galatasaray, o armador Will Cummings se destacou, sendo o cestinha do jogo com 21 pontos, seguido por Ebuka Izundu, que também contribuiu com uma performance sólida.

A partida

Os dois times começaram muito bem, com ambos alternando bons momentos em quadra. O Tenerife chegou a abrir 40 a 25 até a metade do segundo quarto. No entanto, o Galatasaray reagiu, retomando o desempenho do primeiro período, encurtou a diferença e virou o placar antes do intervalo, indo para os vestiários apenas três cestas atrás do time espanhol.