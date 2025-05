Minas vence Vasco fora de casa e sai na frente nas quartas

Deu Minas no Jogo 1! Vasco e Minas abriram, nesta sexta-feira (9), a série de oitavas de final do NBB 2024/2025 no Ginásio de São Januário. Por lá, o time mineiro derrotou os mandantes por 90 a 86 e abriu vantagem no confronto. As duas equipes voltam à quadra na próxima segunda-feira (12), em Belo Horizonte.

Líder da temporada regular do NBB, o Minas tem confirmado o favoritismo nos confrontos iniciais dos playoffs. A equipe mineira passou com facilidade sobre o Mogi Basquete por 3 a 0 nas oitavas e agora mantém a sequência de vitórias. Para isso, contou com a noite estrelada de Franco Baralle diante do Vasco. O armador anotou 28 pontos, quatro rebotes e três assistências e liderou o Minas ao triunfo no Jogo 1.

A partida teve altos e baixos das duas equipes. Os visitantes dominaram completamente as ações no primeiro período e abriram 25 a 13 no placar. No entanto, o cruzmaltino deu a resposta de imediato no quarto seguinte e pulou na frente no placar em 40 a 39. A partir daí, o jogo se manteve equilibrado até o fim, mas com o time mineiro liderando o placar no maior parte do tempo.