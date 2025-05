NBA: Nuggets vencem Thunder mesmo com Jokic apagado e reassumem liderança da série

Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter Jr. assumiram o protagonismo ofensivo. Murray somou 27 pontos, oito assistências e quatro roubos de bola. Gordon marcou 22, pegou oito rebotes e deu cinco assistências. Já Porter, mesmo com dores no ombro esquerdo, contribuiu com 21 tentos e oito rebotes. O trio converteu 11 de 17 tentativas do perímetro.

Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander anotou 18 pontos, mas teve aproveitamento de 7/22 nos arremessos e apenas 1/8 no quarto período. O armador não tentou nenhum arremesso durante a prorrogação. Segundo a ESPN, 18 de suas 22 tentativas foram contestadas, e ele converteu 4 de 18 nas jogadas de meia quadra. Ele ainda gerou 24 assistências potenciais, mas apenas sete resultaram em cestas.

Jalen Williams foi o destaque ofensivo do Thunder, com 32 pontos — 16 deles no último quarto — incluindo uma bola de três e dois lances livres nos minutos finais do tempo regulamentar, quando Oklahoma City chegou a abrir três pontos de vantagem. No entanto, o Nuggets respondeu com uma sequência de 14 a 2, encerrada com uma bola de três de Aaron Gordon a 28 segundos do fim, forçando o overtime.

O Jogo 4 está marcado para domingo (12), novamente em Denver, mas a tarde (no horário de Brasília).