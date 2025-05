Bauru bate São Paulo no Morumbi e abre vantagem nas quartas

Mais um visitante largou na frente em uma série de quartas de final do NBB 2024/2025. Assim como o Minas fez contra o Vasco, o Bauru Basket conseguiu vencer fora de casa e abrir vantagem sobre o São Paulo. O triunfo teve o placar final de 96 a 85. As duas equipes voltam à quadra na próxima segunda-feira (12), em Bauru.

Os visitantes contaram com a grande atuação da dupla Brite e Alex para sair com a vitória no Ginásio Morumbi. O experiente brasileiro foi o cestinha da noite com 21 pontos, além de registrar três rebotes e três assistências.. Enquanto Brite anotou 20 pontos, quatro rebotes e oito assistências. Por outro lado, Fischer foi destaque do São Paulo com 11 pontos e 12 assistências.

O revés também representou a quebra de invencibilidade do treinador Fabrício Fernandes jogando em casa desde que assumiu o comando do time em abril. Time que gosta de jogar em transição rápida, o São Paulo conseguiu explorar os ataques e pontuar bem. No entanto, o Tricolor não apresentou uma boa defesa e acabou cendo muitos pontos ao adversário.