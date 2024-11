Botas, time de Damiris, joga mal e perde na Liga Turca

A equipe turca da brasileira Damiris Dantas, o Botas, perdeu para o Besiktas por 94 a 67 em jogo fora de casa da sétima rodada da KBSL, a Liga Turca de basquete feminino. A ala-pivô ainda marcou 11 pontos, com sete rebotes e quatro assistências.

Damiris Dantas foi titular na partida. O primeiro quarto do jogo foi determinante para derrota do Botas. As anfitriãs conseguiram abrir vantagem no início da partida, de modo que tinham 9 a 3 em quatro minutos jogados. E a distância aumentou ainda mais, com apenas uma cesta de três e uma de dois marcados pelo Botas. Por outro lado, o time da casa se sentiu confortável e chegou a ter 17 a 7 no marcador. Porém a maior diferença ainda estava por vir, com 16 pontos entre os times, com 27 a 13, de modo que a primeira parcial terminou em 29 a 17.

No restante do jogo, restou ao Botas tentar remediar o prejuízo. No segundo quarto o time até conseguiu reagir diminuindo a diferença para 37 a 30, mas sem conseguir encostar mais no marcador. Desse modo, o Botas SK acabou com revés de 94 a 67. A eficiência do Besiktas em lances livres e tiros de dois pontos foram diferenciais para o resultado, de 48 a 19 nos lances livres, e 64,4% contra 39,7% nos arremessos do garrafão.