Gabriel Jaú é cestinha do time em derrota pela Champions League

O brasileiro Gabriel Jaú foi o cestinha do Kolossos Rodou na derrota do time para o Karsiyaka pela terceira rodada da Champions League de basquete masculino. O pivô anotou 12 pontos, mas o time grego tomou de 95 a 79 do turco, na Turquia. Outros dois brasileiros foram pra quadra em torneio europeus de basquete masculino nesta terça-feira (12). Yago dos Santos, pelo sérvio Estrela Vermelha na Euroliga, e Bruno Caboclo defendendo o israelense Hapoel Tel Aviv na Eurocopa.

+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY A derrota do time de Gabriel Jaú foi a terceira em três rodadas na temporada regular da Champions League de basquete masculino. Assim, a equipe grega permanece em quarto e último lugar do Grupo C, que é liderado pelo Tenerife, de Marcelinho Huertas. Gabriel Jaú, que ficou em quadra 19min12, pegou ainda três rebotes. Errick McCollum, do Karsiyaka, foi o cestinha do jogo com 23 pontos. Muhsin Yasar, também do time da casa, pegou sete rebotes. Yago e Caboclo Na Eurocopa, Bruno Caboclo marcou dez pontos nos 30min43 que jogou pelo Hapoel Tel Aviv contra o Trefl Sopot, da Polônia. Pegou seis rebotes e deu três assistências na fácil vitória, fora de casa, por 93 a 64. O time israelense foi a cinco vitórias em oito jogos, ocupando a terceira colocação da temporada regular. Já pela Pela Euroliga, Yago dos Santos jogou apenas 16min18 e marcou quatro pontos na vitória do Estrela Vermelha, por 98 a 90, sobre o Monaco, na França. Assim, o time sérvio soma cinco vitórias em nove duelos, na nona colocação.