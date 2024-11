Paulistano consegue primeira vitória fora de casa no NBB

Números do jogo

De forma geral, o Paulistano fez um jogo mais coletivo, sem nenhum atleta se sobressaindo em relação aos demais nas estatísticas individuais. Lucas Doria conseguiu um duplo-duplo com 11 pontos e 12 rebotes, enquanto Crescenzi foi o cestinha do time com 14 pontos. Do lado de São José, Carbonari foi o destaque do time com 13 pontos e seis rebotes.

Com a vitória fora de casa, o Paulistano subiu na classificação geral do NBB 2024/2025. A equipe agora está em 12º lugar, com três vitórias em oito jogos. Do outro lado, o Farma Conde São José não consegue repetir o bom começo de temporada, onde foi vice-campeão paulista. A equipe do Vale do Paraíba segue com apenas uma vitória em suas oito primeiras partidas no NBB. Os dois times voltam a jogar na segunda-feira (11). O Paulistano viaja ao Nordeste do país para enfrentar o Fortaleza/Basquete Cearense, enquanto São José recebe o São Paulo. As duas partidas acontecem às 19h30 no horário de Brasília.