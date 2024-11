Minas atropela Fortaleza e mantém o ótimo início no NBB

Mais um show do Minas Tênis Clube no NBB! Nesta quinta-feira (7), o time mineiro não tomou conhecimento do Fortaleza e atropelou o rival por 86 a 64. O resultado positivo deixa o Minas na liderança provisória da competição, com sete vitórias em oito partidas. Com o mesmo retrospecto o Flamengo, aparece em segundo lugar, atrás apenas pelos critérios de desempate. Mas vale lembrar que o clube carioca ainda joga nesta noite.

Além disso, o triunfo de hoje é o quinto consecutivo do Minas no NBB. O time só perdeu para o Sesi Franca, atual tricampeão da competição. Outro destaque deste ótimo início de temporada é que cinco das sete vitórias do Minas foram por 10 ou mais pontos. O bom desempenho coletivo da equipe explica grande momento. O jogo de hoje, por exemplo, contou com cinco jogadores do Minas com 10 ou mais pontos.

O jogo

Jogando em casa, na Arena UniBH, o Minas dominou as ações na primeira metade do confronto. Nos dois primeiros quartos a equipe limitou os adversários a apenas 10 pontos em cada parcial. O desempenho ofensivo também não desapontou e o time mineiro foi para o intervalo vencendo por 49 a 20.