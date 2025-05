Anthony Edwards é difícil fora da NBA: dá para se separar da vida privada?

Antes da internet era mais difícil o acesso a pessoa física do jogador. Era raro algo sair nas grandes mídias, o foco sempre foi o dentro de quadra. A NBA se beneficiou muito com a internet e a globalização do esporte. Hoje você pode assistir a um jogo da NBA de qualquer lugar do mundo. Os jogadores são pessoas públicas, com equipe de marketing e são atrelados a várias marcas.

Lebron James assumiu esse posto nos anos 2000 com excelência. Podem falar o que vocês quiserem mas não tem um único dia em que o nome dele não é comentado, criticado ou enaltecido. Stephen Curry caminha na mesma direção. Ambos são jogadores excepcionais com 4 títulos cada e excelentes exemplos fora da quadra. Pais de família, casados com as namoradas do colégio, fundadores de instituições de caridades e, principalmente, norte americanos.

Com a chegada da iminente aposentadoria das duas maiores estrelas da casa, a NBA anda desesperada por um herdeiro. Algum que vista a camisa e suba no trono que já foi de grandes nomes. Quem vai ser a cara da liga? Eu acredito que a NBA já tem dono e o nome dele é Nikola Jokic. A própria liga já sabe disso e abraçou o jogador.

Nos últimos anos ninguém foi mais dominante que ele. O jogo mudou de cara e a referência é ele. Fato. Nikola é um sujeito mau humorado, de poucas palavras, um humor particular e muito amado por todos os seus companheiros. No dia em que foi campeão a sua preocupação era voltar para casa e cuidar dos cavalos. Não tem como não amar.

Todos esses personagens têm uma característica comum: a vida pessoal é reservada. Essa parece ser a regra e como sabemos nada melhor e mais divertido do que chegar alguém que performa fora dela.

Hoje esse alguém é Anthony Edwards, um talento absurdo de apenas 23 anos, cheio de atitude e com bem pouca humildade. Ele não é tímido e pouco se importa com a opinião dos outros. Ele sabe que é o melhor jogador da sua geração e repete isso para quem quiser ouvir (e para quem não quer também).