Warriors vence primera partida contra Timberwolves

O Golden State Warriors saiu em vantagem nas semifinais da Conferência Oeste da NBA. A equipe da Califórnia ganhou o primeiro confronto da série de até sete jogos contra o Minnesota Timberwolves. Após construir uma grande vantagem no primeiro tempo, o Warriors administrou o jogo na segunda metade e venceu por 99 a 88 fora de casa.

Durante o primeiro tempo, o Golden State Warriors sofreu um desfalque importante. Stephen Curry sofreu um desconforto na coxa e foi para o vestiário mais cedo. Mas mesmo sem o seu craque em quadra, o Warriors manteve um bom desempenho nos arremessos do perímetro, para garantir a vitória.

Sem Curry em quadra, quem assumiu o protagonismo foi Buddy Hield. Ele foi o cestinha da noite com 24 pontos, sendo 15 anotados com bolas triplas. Jimmy Butler teve 20 pontos e 11 rebotes, enquanto Draymond Green fez 18 pontos, oito rebotes e seis assistências. Do lado do Timberwolves, as ações ofensivas ficaram concenradas no pivô Anthony Edwards que teve um duplo-duplo com 23 pontos e 14 rebotes. Mas com uma série de erros em arremessos de três pontos, o ataque do time perdeu várias chances de diminuir a diferença no placar.