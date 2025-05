Knicks vira no fim novamente e abre 2 a 0 contra o Celtics

Mais uma vitória enorme do New York Knicks contra o Boston Celtics pela série de semifinal da Conferência Leste. Nesta quarta-feira (7), a equipe nova-iorquina venceu pela segunda vez o time celta em pleno TD Garden, desta vez por 90 a 91, e abriu 2 a 0 no confronto de playoffs da NBA.

Assim como no jogo de abertura, os visitantes tiveram de buscar uma virada no último quarto após estarem perdendo por 20 pontos de diferença. Mikal Bridges foi o grande nome da virada, anotando todos os seus 14 pontos no quarto período. Principal estrela do Knicks, Jalen Brunson fazia uma partida apagada, mas assumiu o protagonismo no clutch-time e anotou os seis pontos finais da equipe para virar o jogo e vencer a partida. Brunson terminou o jogo com 17 pontos, três rebotes e sete assistências.

Na contramão, Jayson Tatum fez mais uma partida abaixo na série. O armador dos Celtics registrou apenas 13 pontos, com 26% de aproveitamento nos arremessos em quadra, além de cometer um turnover na última posse da equipe, que poderia dar a vitória. Apesar disso, Tatum mostrou solidez nos rebotes, com 14, e distribuiu cinco assistências. Jaylen Brown e Derrick White lideraram o setor ofensivo dos atuais campeões com 20 pontos cada.