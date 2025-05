Corinthians vence Campinas fora de casa pela LBF 2025

Equipe com a terceira melhor campanha durante esta temporada regular da LBF 2025, o Corinthians conquistou mais uma importante vitória na noite desta quarta-feira (7). O Timão triunfou fora de casa sobre o Campinas Basquete por 52 a 47.

A ala/armadora Tassia foi um dos destaques Corinthians do confronto. A jogadora apresentou bons números ao longo da partida e foi premiada com o Troféu de MVP após marcar 13 pontos, pegar cinco rebotes e ter 12 de eficiência. Satisfeita com o resultado, Tássia comentou sobre a peculiaridade de enfrentar sua ex-equipe.

"Campinas foi um time muito importante em uma época da minha vida, sou muito grata, mas quando chega aqui, a gente esquece um pouco, agora é adversário, e eu dou o meu melhor para conseguir ganhar o jogo. Hoje foi um jogo muito intenso, os dois times fazendo muita cesta e a gente só conseguiu abrir agora no final. Nessa reta final, a gente teve mais paciência para escolher uma bola boa para conseguir vencer o jogo", comentou Tássia.