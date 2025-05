Botafogo faz cortes nos esportes olímpicos; remo tem despedidas e protesto

João Paulo Magalhães foi eleito em pleito realizado em dezembro — ele teve o apoio do ex-presidente Durcesio Mello e nomes de peso da política alvinegra, como Carlos Augusto Montenegro. Na ocasião, ele prometeu aumento de investimento nas modalidades que dizem respeito ao clube associativo. "O Botafogo vive uma renovação nos projetos de Esportes Olímpicos, já mandou oito atletas para as últimas Olimpíadas [de Paris] e vamos continuar trabalhando para aumentar", apontou.

O UOL questionou o CEO se as recentes tomadas de decisão estão na contramão do prometido pelo presidente. "Não, pelo contrário. Mantemos o compromisso com o desenvolvimento dos Esportes Olímpicos e estamos alinhados ao ciclo que se aproxima. Em um esforço importante, preservamos atletas com grande potencial competitivo, como Lucas Verthein e Ana Sátila [canoagem slalom]. Além disso, continuamos fortes no vôlei de praia, em parceria com o Sesc, e no skate, com Pedro Vita".

Anunciada em fevereiro pelo próprio Alvinegro, a parceria com o Magé Futsal não se concretizou. Segundo Botrel, por "razão fora do controle" do clube.

"A parceria com o Magé não se consolidou por razões fora do nosso controle. No entanto, seguimos com um projeto próprio de futsal extremamente sólido e promissor. Nossa base já é referência nacional e está servindo inclusive como celeiro de talentos para a própria SAF. Temos plena convicção de que esse setor seguirá crescendo e agregando cada vez mais valor ao clube".

O Botafogo associativo não tem ligação financeira com a SAF, que tem John Textor como dono. Os investimentos do empresário são feitos no futebol.