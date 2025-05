Julius Randle comanda vitória do Minnesota Timberwolves nos playoffs

O Minnesota Timberwolves empatou em 1 a 1 a série contra o Golden State Warriors pela semifinal da Conferência Oeste da NBA. A equipe da Califórnia jogou desfalcada, sem o craque Stephen Curry. Assim, o destaque ficou para Julius Randle que anotou um duplo-duplo para o Timberwolves, vencendo o jogo por 117 a 93.

O Golden State Warriors venceu o primeiro jogo da série por 99 a 88. Mas durante a partida, a equipe perdeu sua principal estrela, com Stephen Curry indo mais cedo para o vestiário por conta de uma lesão muscular. Com o craque fora de quadra por uma semana para se recuperar, o Warriors diminuiu seu aproveitamento no perímetro, o que tinha sido o fator chave para a vitória no primeiro jogo.

Enqunato o Warriors perdeu o seu poderio ofensivo sem Curry, o Timberwolves melhorou no ataque. Após ter um aproveitamento mais abaixo da média nos arremessos de quadra no jogo 1, Minnesota acertou 51% dos chutes na partida desta quinta-feira (8), com destaque para as bolas triplas e as jogadas próximas ao aro. Liderando a partida de ponta a ponta, o Timeberwolves teve facilidade para confirmar a vitória por 24 pontos de diferença.