Vasco x Minas - Quartas do NBB: saiba onde assistir ao vivo

KTO Minas e R10 Score Vasco iniciam a série melhor de cinco das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25 nesta sexta-feira (9). O duelo está marcado, às 20h, no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário. Os times chegam a essa fase da competição após eliminaram nas oitavas de final, respectivamente, Desk Manager Mogi, por 3 a 0, e o Farma Conde/São José, por 3 a 1. Na fase de classificação, o clube minastenista terminou com a melhor campanha do campeonato, com 85,3% de aproveitamento. Foram 29 vitórias e apenas cinco derrotas. Já o time cruzmaltino passou em oitavo lugar, com 52,9%, registrando 18 triunfos e 16 placares adversos. A partida contará com transmissão ao vivo do SporTV e do Basquetpass.

Confronto direto pelo NBB

As equipes do Minas e do Vasco se enfrentaram duas vezes na fase de classificação do NBB e cada uma venceu em seus domínios. Portanto, no duelo direto entre os times, se deu bem quem jogou dentro de casa: vitória vascaína por 81 a 64, no ginásio de São Januário, em dezembro, e triunfo mineiro por 76 a 69, na Arena UniBH, em abril. "Precisamos encarar cada jogo como se fosse o último da série, sabendo que o Vasco é uma equipe experiente e vai exigir o máximo da nossa. Então, temos que, a cada partida, levar o nosso melhor basquete e impor nosso ritmo para merecer as vitórias que nos levem à semifinal", disse o técnico Léo Costa, do Minas.

Pelo lado do Vasco, o principal destaque é o ala Marquinhos, primeiro em média de pontos com 14,4. O ala/pivô Paulichi lidera em rebotes pelo clube vascaíno, com 6,9. Nas assistências o principal nome do time é o armador estadunidense Jamaal, com 4,4. Até o momento do NBB, Paulichi é o jogador mais eficiente da equipe carioca, com 16,3. Os cariocas são treinados pelo técnico Léo Figueiró.