Pacers vira 'jogo maluco' no fim e abre 2 a 0 na série contra o Cavaliers

Bendito sejam os playoffs da NBA! Nesta terça-feira (6), Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers fizeram uma partida de roteiro de cinema, na Rocket Arena. Com direito a um game-winner de Tyrese Haliburton a 1,1 segundo do fim do jogo, o Pacers venceu mais uma fora de casa, por 120 a 119, e abriu 2 a 0 na série semifinal da Conferência Leste.

Time com a melhor campanha durante a temporada no Leste, o Cavaliers já havia sofrido uma derrota dolorida no Jogo 1. Porém, o revés sofrido nesta terça-feira certamente deixará cicatrizes profundas na equipe. Isso porque o Cavs liderava o placar com certa tranquilidade durante praticamente todo o quarto período, mas mesmo assim acabou cedendo a virada.

Os mandantes venciam por 119 a 112, faltando menos de um minuto no relógio. Porém, o Pacers marcou os últimos oito pontos do jogo e levaram a vitória. O grande destaque da virada foi Tyrese Haliburton, que marcou 11 dos seus 19 pontos nos últimos 12 minutos de partida. Foi ele quem selou o triunfo, após pegar o rebote do próprio lance livre e converter uma belíssima bola tripla para colocar o Pacers à frente no placar.