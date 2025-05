Jovem promissora brilha e Santo André vence em casa pela LBF

Santo André conquistou nesta quinta-feira a segunda vitória consecutiva pela Liga de Basquete Feminino (LBF) de 2025. O clube de ABC de São Paulo ganhou novamente de uma equipe que está acima dele na tabela de classificação e mostra reação no campeonato. O triunfo como mandante, no ginásio Parque Celso Daniel, ocorreu diante do Sodiê Mesquita, do Rio de Janeiro, por 82 a 66.

O bom resultado do time andreense aconteceu com trabalho coletivo de excelência, com cinco jogadoras alcançando dois dígitos na pontuação, e dois destaques individuais: a jovem pivô Giovanna Rocha, cestinha com 19 e eleita a craque do jogo, e a experiente armadora cubana Ineidis Casanova, duplo-duplo com 16 pontos e 12 assistências.

Destaques da partida

A pivô Giovanna Rocha foi o principal nome do time vitorioso desta sexta pela LBF. A jogadora, de 19 anos e 1,90m, ainda pegou nove rebotes e teve 25 de eficiência, a maior marca entre todas que estiveram em quadra. Os números fizeram com que ela fosse escolhida a melhor atleta da partida, ganhando Troféu MVP. "Essa vitória representa a evolução da equipe, com jogadoras experientes e mais novas, e estamos conseguindo superação e belas vitórias. Sobre meu protagonismo, isso representa que todas nós, independentemente da idade, podemos ser importantes", afirmou Giovanna Rocha.