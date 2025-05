Treinador que ressuscitou o São Paulo foi para o basquete por acaso

Uma oportunidade que mudou tudo

Entusiasta da disciplina que acabara de cursar, Fernandes recebeu uma indicação de ouro de seu professor da faculdade para estagiar no Esporte Clube Pinheiros. O cargo seria justamente para atuar na análise de jogo, porém, no time de base de basquete do clube.

"Até aquele momento, eu nunca havia tido nenhum contato com o basquete. Assistia e acompanhava alguma coisa ou outra, mas nunca tentei ser jogador. Então esses primeiros meses foram para eu começar a entender esse novo idioma. Demandou bastante a paciência dos técnicos e muito esforço meu para entender a modalidade. Aos poucos eu fui evoluindo neste processo.

Foram horas em cima de vídeos de jogo e de treinos. No começo eu estimo que ficava cerca de seis horas por dia assistindo vídeos de basquete, anotando dúvidas e perguntando para os treinadores. Esse processo de aprendizado, que começou em 2013, continua até hoje. Eu ainda trabalho muito em cima de vídeos, mas o tempo de prática me deu condições para entender melhor o jogo", conta o atual treinador do São Paulo.

De estagiário, Fabrício Fernandes foi efetivado para o cargo de analista da base no Pinheiros. Em pouco tempo, começou a ajudar o assistente da equipe principal do clube, que era César Guidetti. Em 2014, virou analista da equipe principal, responsável por preparar os vídeos de análise. No ano seguinte, Guidetti assumiu o comando do time e puxou Fernandes como assistente.

Rápida ascensão

Fabrício Fernandes instruindo os jogadores do São Paulo durante o confronto de playoffs do NBB contra o Brasília Basquete Imagem: Matheus Maranhão

Foi em 2024, apenas, que Fabrício Fernandes finalmente chegou no São Paulo - ainda como assistente técnico. De lá para cá, um ano se passou e muita coisa aconteceu no clube. Mudanças de gestão política no clube deixaram dúvidas sobre a continuidade do time de basquete e de outras modalidades à parte do futebol. Ao mesmo tempo, a equipe viveu uma temporada aquém do esperado, perigando ficar de fora dos playoffs.