Thunder quebra recorde e empata série contra Nuggets

Duelo empatado entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets na semifinal da Conferência Oeste da NBA. Na noite desta quarta-feira (7), as duas equipes se enfrentaram no segundo jogo da série de até sete jogos. O Thunder venceu por 149 a 106 e agora o confronto está empatado em 1 a 1.

No primeiro jogo entre as equipes, o Denver Nuggets saiu na frente com uma vitória por 121 a 119. Assim, o Oklahoma City Thunder precisava de um resultado positivo nesta quarta-feira, para evitar que o adversário tivesse a chance de fechar o duelo nos próximos dois jogos em Denver.

Precisando da vitória, o Oklahoma City Thunder foi com tudo para o ataque no primeiro tempo. Com um aproveitamento de 59% nos arremessos de quadra e errando apenas um lance livre, a equipe foi para o intervalo liderando o jogo por 87 a 56. Esse foi o melhor primeiro tempo da história de uma equipe nos playoffsd da NBA, superando os 86 pontos feito pelo Clevelando Cavaliers no jogo 4 das finais de 2017 contra o Golden State Warriors. Com o placar largo, o Thunder apenas administrou a vantagem no segundo tempo para garantir a vitória por 43 pontos de diferença.