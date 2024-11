LeBron marca 39 pontos, Lakers perdem e técnico cobra time 'preguiçoso'

Com a nova derrota, os Lakers estão na 10ª posição da Conferência Oeste da NBA, somando quatro vitórias e quatro derrotas. Por sua vez, os Grizzlies tem uma vitória a mais e estão na nona colocação do Oeste.

LeBron James também foi quesitonado sobre a falta de esforço da equipe. "No final do dia, especialmente quando você perde jogadores, você tem que competir". Os Lakers não contaram com dois titulares, já que Anthony Davis e Rui Hachimura estão fora por tempo indeterminado. "Você tem que competir ainda mais. Você tem que estar lá dando tudo de si e em ambas as pontas. Acho que houve momentos em que fizemos isso, mas na maioria das vezes, não acho que sustentamos energia e esforço."