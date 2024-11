Joel Embiid discute e empurra jornalista no vestiário dos Sixers

O clima esquentou no vestiário do Philadelphia 76ers após a derrota para o Memphis Grizzlies por 124 a 107 na noite de sábado. Principal astro da franquia, Joel Embiid discutiu com o colunista do Philadelphia Iquirer, Marcus Hayes, e, em seguida, o empurrou por conta de um artigo em que o jornalista cita o filho e o falecido irmão do pivô para questionar o profissionalismo e o esforço do jogador para se recuperar da lesão no joelho que o impediu até agora de estrear na temporada.

"Da próxima vez que você mencionar meu irmão morto e meu filho novamente, você verá o que eu vou fazer com você e eu terei que... viver com as consequências", disse Embiid a Hayes. O pivô do Philadelphia 76ers seguiu com várias ofensas ao jornalista, que tentou pedir desculpas, que foram recusadas pelo jogador. "Essa não é a p… da primeira vez", reclamou.

Após o empurrão de Embiid em Hayes, o chefe de relações públicas da equipe entrou no meio deles para apartar a situação. Outro oficial da franquia retirou outros jornalistas do vestiário, enquanto um segurança pediu para que o incidente não fosse noticiado. "Eles podem fazer o que quiserem", gritou Embiid. "Eu não dou a mínima."