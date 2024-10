Yago anota apenas dois pontos em derrota do Estrela Vermelha

Yago dos Santos não começou no quinteto titular e foi para a quadra a 2min45 do fim do primeiro quarto. Não pontuou, deu uma assistência, fez uma falta e cometeu um erro. Permaneceu em quadra no início do segundo período e ficou até quase a metade. Foi ali que converteu a única cesta. Saiu quando faltavam 5min33 para o intervalo. Ele voltou para o jogo no final do terceiro quarto, a 2min55 do fim, e só teve tempo para pegar um rebote. No último período, jogou 4min45, totalizando 14min52.

+ Paris, de Tiago Splitter. toma susto, mas vira pra cima de lanterna Último segundo A definição do jogo foi de tirar o fôlego. O Estrela Vermelha entrou no último quarto perdendo por oito pontos, 66 a 58. Foi buscando o placar aos poucos e chegou ao empate a 1min56 do fim no 79 a 79. A tensão ganhou corpo e os times caminharam ponto a ponto até os últimos momentos. A onze segundos do fim, o Zalgiris Kaunas vencia por três, e o Estrela Vermelha empatou a um segundo do fim. Mas não tinha acabado e ainda deu tempo de Bryant Dunston cravar a cesta da vitória na Euroliga.