São José anula varrida vascaína e força jogo 4 nas oitavas do NBB

O Vasco da Gama poderia ser o primeiro clube garantido nas quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) nesta segunda-feira (28). Vencendo a série melhor de cinco jogos contra o São José por 2-0, o Gigante da Colina entrou em quadra no Ginásio de São Januário precisando de mais um triunfo para conquistar a vaga com uma varrido. Contudo, a equipe paulista estragou a festa e ganhou sobrevida com uma vitória por 81 a 79.

Com 19 pontos anotados, Adyel foi o destaque ofensivo do São José na partida. O ala/armador ainda contribuiu com quatro rebotes e duas assistências no confronto. Ruivo também se destacou com 18 pontos, quatro rebotes e três assistências. Do lado do Vasco, Paulichi fez 19 pontos, enquanto Marquinhos anotou um duplo-duplo com 14 pontos e 12 rebotes.

A série agora retorna para São José dos Campos. O próximo confronto está marcado para a sexta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), na Farma Conde Arena. Dessa forma, o Vasco terá uma nova chance de classificação. Por outro lado, em caso de vitória dos donos da casa, o último jogo acontece no Rio de Janeiro.