Suns quebra invencibilidade do Lakers e Kings vence primeira na NBA

Os últimos jogos da rodada da NBA da noite desta segunda-feira (28) foram marcados pela quebra de invencibilidade do Los Angeles Lakers e pela primeira vitória do Sacramento Kings na temporada. O Lakers perdeu para o Phoenix Suns por 109 a 105 e perdeu a liderança da Conferência Oeste, enquanto o Kings superou o Portland Trail Blazers por 111 a 98 e subiu na classificação.

Jogando fora de casa pela primeira vez, o Los Angeles Lakers encerrou sua sequência de três vitórias seguidas advindas do início da temporada. A equipe entrou no último período na frente do placar, mas Kevin Durant chamou a responsabilidade nos minutos finais e fez a diferença para o Phoenix Suns conquista seu terceiro triunfo na competição. Agora, as duas equipes têm a mesma campanha.

O Suns é o segundo colocado na classificação da Conferência Oeste, enquanto o Lakers é o terceiro. O Oklahoma City Thunder tem três vitórias em três jogos e é o líder, sendo o único invicto da conferência. No Leste, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics possuem quatro vitórias cada e são as duas equipes com 100% de aproveitamento na temporada regular.