Flamengo e Minas vencem fora e chegam à quinta vitória no NBB

Flamengo e Minas foram visitantes indigestos na noite desta terça-feira (20). As equipes venceram seus jogos fora de casa e chegaram à quinta vitória no NBB 2024/2025, mantendo-se nas primeiras colocações da tabela de classificação. O Rubro-Negro superou o Fortaleza Basquete Cearense por 78 a 56, enquanto o time de BH bateu o Pinheiros por 77 a 67.

Em duelo realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, o Flamengo contou com uma boa atuação coletiva para vencer mais uma partida. A equipe cearense até largou em vantagem no primeiro período, mas o Fla dominou as ações do duelo a partir da segunda parcial, tomou as rédeas do placar e construiu uma vantagem até fechar com vitória por 22 pontos.

Três jogadores do Flamengo marcaram mais de dez pontos: Alexey, com 13, Ruan, com 12, e Balbi, com dez. Destaque para Ruan, que anotou um duplo-duplo com 11 rebotes. Apesar da derrota, Orresta foi o cestinha da partida com 15 pontos. O Flamengo chegou em sua quinta vitória e, com uma derrota na competição, aparece na vice-liderança da classificação. O Fortaleza tem apenas um triunfo e quatro reveses e é o 17º colocado.