Raulzinho será poupado do jogo contra o Minas pelo NBB

Depois de jogar três partidas no Rio de Janeiro, o armador Raulzinho será poupado do duelo entre Pinheiros e Minas, que acontecerá nesta terça-feira (29), às 20h, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, válido pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O craque sentiu um desconforto físico no duelo contra o Flamengo, no sábado, e a comissão técnica optou por deixá-lo descansando da próxima partida.

"Estou voltando agora e ganhando ritmo. No Rio, contra o Flamengo, senti um desconforto e não joguei o último período. Como estou precisando de um descanso físico, meu corpo pede isso depois da semana intensa no Rio, forte calor, é melhor ficar fora, apesar que não falta vontade jogar contra o Minas", disse Raulzinho, em depoimento à assessoria de comunicação do Pinheiros.

Raulzinho começou sua carreira justamente no Minas Tênis Clube e teria a chance de enfrentar o ex-clube pela primeira vez. Ele ficou na equipe belo-horizontina até 2011, quando deixou o país em direção à Espanha. O armador foi selecionado pelo Atlanta Hawks como a 47ª escolha do Draft da NBA de 2013 e jogou na principal liga de basquete do planeta por oito anos.