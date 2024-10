Bauru bate o Paulistano em duelo marcado por embate de americanos no NBB

Assim como a disputa individual entre os dois armadores, a partida entre Paulistano e Bauru foi acirrada. O time da capital chegou a liderar boa parte do primeiro tempo, mas a equipe do interior marcou 11 pontos seguidos no segundo quarto e foi para os vestiários em vantagem de 40 a 35.

O Bauru voltou melhor para o terceiro período e chegou a ampliar sua vantagem para 15 pontos, mas o Paulistano se recuperou e chegou a empatar o duelo no último quarto. Nos minutos finais, Brite marcou dez pontos e deu a vitória à equipe.

Altas pontuações na temporada

As atuações de Crescenzi e Brite renderam a eles a terceira e a quarta maiores pontuações do NBB nesta temporada, respectivamente. Nathaniel Barnes, do Pato, lidera a lista com 52 pontos diante do São Paulo.

No jogo desta segunda-feira, o destaque bauruense depois de Brite foi Alex García, com 18 pontos, sete rebotes e seis assistências. Andrezão fez duplo-duplo com 12 pontos e 13 rebotes. Já no Paulistano, o segundo maior pontuador foi Lucas Dória, que fez dez pontos.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Bauru conseguiu se recuperar e obteve seu segundo triunfo na temporada. Com 50% de aproveitamento, a equipe aparece em oitavo lugar na tabela de classificação. Já o Paulistano obteve seu terceiro revés na liga. A equipe tem uma vitória e, com 25% de aproveitamento, aparece em 16º lugar na classificação.