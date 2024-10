Brasil ganha na prorrogação e segue invicto no Sul-Americano

A seleção brasileira sub-15 de basquete masculino garantiu mais uma vitória no Campeonato Sul-Americano da categoria que acontece em Pasaje, no Equador. Em partida que foi decidida na prorrogação, o Brasil derrotou o Uruguai por 67 a 63. Com o resultado, a equipe segue com 100% de aproveitamento para as semifinais da competição.

Brasil e Uruguai fizeram um jogo parelho no Sul-Americano Sub-15, com as duas equipes próximas no placar a maior parte do tempo. Em seu melhor momento na partida, a seleção uruguaia abriu 10 pontos de vantagem durante o terceiro quarto. Mas logo o Brasil reagiu para retomar a liderança. No estouro do cronômetro, o jogo terminou empatado em 54 a 54. Assim o jogo foi para a prorrogação, onde o Brasil foi melhor e garantiu a vitória por quatro pontos.

O ala Lucas Moro foi o maior pontuador do Brasil na partida com 21 pontos, além de sete rebotes e uma assistência. Outro destaque da seleção brasileira foi Victor Santos. O ala/armador terminou a partida com 27 de eficiência e um duplo-duplo: 17 pontos e 12 rebotes. Já Bruno Bonatti teve cinco pontos, mas contribuiu com sete assistências e sete rebotes. O cestinha da partida foi o armador Manuel Pestana que comandou o ataque uruguaio com 26 pontos.