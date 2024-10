Doncic e Thompson combinam para 50 pontos na estreia de Dallas na NBA

O Dallas Mavericks conseguiu a vitória depois de fazer um grande segundo tempo. O San Antonio Spurs foi para o intervalo com dois pontos de vantagem, mas o Mavericks virou o placar já no terceiro período e deslanchou na última parcial.a. Além de Doncic e Thompson, outro destaque da equipe da casa foi Dereck Lively, que veio do banco de reservas e anotou duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes.

O Spurs, que também fez sua estreia na competição, teve Julian Champagnie e Jeremy Sochan como os principais pontuadores, com 18 pontos cada. A estrela Victor Wembanyama anotou 17, mesma pontuação de Harrison Barnes, recém-chegado do Sacramento Kings. Chris Paul teve uma atuação ofensiva discreta, marcando apenas três pontos (17%), além de sete rebotes e oito assistências.

O Dallas Mavericks voltará a jogar no sábado (26), às 23h (horário de Brasília), contra o Phoenix Suns, fora de casa. Já o Spurs engatará uma sequência de duas partidas contra o Houston Rockets, ambas sob seus domínios, no Frost Bank Center. O primeiro duelo será no sábado, às 21h30, e o segundo ocorrerá na segunda-feira (28), às 21h.