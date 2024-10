Ourinhos vence o Pró-Esporte Sorocaba no Paulista Feminino

Nesta segunda-feira (22), o Pró-Esporte Sorocaba recebeu o Ourinhos no Ginásio Doutor Prudente de Morais pelo Campeonato Paulista Feminino de basquete. No entanto, foi a equipe visitante que saiu com a importante vitória na partida. O triunfo veio de forma dominante, pelo placar de 85 a 63.

Com um início arrasador, o Ourinhos conseguiu abrir larga vantagem já no primeiros quarto de partida, colocando 24 a 12 no placar. Em seguida, a equipe aumentou a diferença para 52 a 26 e encaminhou a vitória ainda na primeira etapa do jogo. Na volta do intervalo, o Ourinhos voltou a dominar e fechou o terceiro período com 72 a 40. No quarto final, então, a equipe técnica deu minutos para as jogadoras do banco e viu as mandantes diminuirem levemente a vantagem.

O grande destaque da vitória foi Djane Brito Santos, que ficou perto do duplo-duplo com 14 pontos e nove rebotes. Já pelo lado do Pró-Esporte Sorocaba, Bia Ferreira foi principal aspecto positivo da equipe. A jogadora foi a cestinha da partida com 21 pontos, além de ter cinco rebotes.