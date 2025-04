Seleções Sub-23 3x3 convocadas para o Pan-Americano Junior

A Seleção Brasileira Sub-23 de basquete 3x3 está convocada para os Jogos Pan-Americanos Júnior. A competição será realizada em Assunção, no Paraguai. Foram chamados oito atletas em cada naipe para um período de treinamentos e observação. Ao final dessa fase, os treinadores escolherão quatro jogadores do masculino e quatro do feminino para representar o Brasil no torneio continental.

Os treinos da Seleção Sub-23 de basquete 3x3 acontecem no Centro de Treinamento de Diadema, São Paulo, inaugurado no último mês. A partir do dia 13 de maio, os atletas terão acesso à estrutura completa para os preparativos. Os técnicos do time adulto, Thiago De Sordi e Elen Rosa, são responsáveis pelos times Sub-23.

Na sua segunda edição, os Jogos Pan-Americanos Júnior ocorrerão entre 15 e 17 de agosto, em Assunção, no Paraguai, e fazem parte do calendário Time Brasil.