Brasil Sub-15 masculino estreia nesta terça no Sul-Americano

A seleção brasileira de basquete masculino Sub-15 já tem data marcada para estrear no Sul-Americano da categoria, em Pasaje, no Equador. O Brasil estreia nesta terça-feira (22), às 19h, contra o Chile. O torneio acontece até o dia 27 de outubro e classificará as três melhores equipes para a Copa América Sub-16 em 2025.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP O Brasil está no está no Grupo A, ao lado de Bolívia, Uruguai, Chile e Venezuela. Por outro lado, o Grupo B conta com Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai. Os times enfrentam entre si em suas respectivas chaves e apenas as duas primeiras equipes de cada grupo avançam para as semifinais. Os vencedores se classificam para a final, enquanto os derrotados se enfrentam na disputa pelo bronze. Antes da competição, a seleção brasileira de basquete Sub-15 treinou por duas semanas em Barueri. Primeiro com 18 atletas e depois com sucessivos cortes até chegar aos 12 que viajaram. Além disso, também realizou amistosos, como contra Sorocaba e Palmeiras.